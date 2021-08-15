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أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة في أولمبياد طوكيو

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أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة مصر في أولمبياد طوكيو أول تحرك برلماني لمحاسبة المتورطين في إدارة بعثة في أولمبياد طوكيو

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قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إنه سيتحرك برلمانيا لمحاسبة من أسماهم بـ«المسؤولين المقصرين» الذين تولوا إدارة ملف مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وهاجم السلاب في بيان له اتحادات الألعاب الرياضية، متعهدا بفتح ملف الرقابة المالية على أنشطة الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما يزيد عن الـ300 مليون جنيه لتأهيل أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020 متسائلا: «الفلوس راحت فين؟».

واتهم السلاب المسؤولين عن إدارة الاتحادات الرياضية بالاستهتار وانعدام المسؤولية وغياب الرؤية وعدم تقدير أهمية تمثيل مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأمثلة حول العراقيل التي وضعها مسؤولي الاتحادات الرياضية أمام اللاعبين، حيث أشار إلى أن بعض المسؤولين في الاتحادات الرياضية كان ينبغي أن يخضعوا للمحاكمة الجنائية لكنهم الآن يحاولون سرقة انتصار بعض اللاعبين ونسب المجهود لأنفسهم.

وأكد السلاب أن طموح مصر وهي تبني الجمهورية الجديدة لا يصح أن يكون إحراز 6 ميداليات فقط في اولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أن أي إنجاز قد تحقق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ينسب فقط للاعبين الذين واجه عدد منهم مشكلات ضخمة في التأهيل والإعداد.

وقال السلاب: «في طوكيو 2020 شفنا بداية لأبطال قادرين يحققوا إنجازات لمصر وشباب لسه المستقبل قدامهم، واجبنا إننا نقف جنبهم ونساعدهم عشان نحصد نتائج أكبر تليق باسم مصر في باريس 2024»

المصرى اليوم

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