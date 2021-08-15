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إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا

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إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا إيران تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات ووفيات كورونا

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكدت لاري تسجيل 36.736 إصابة جديدة، ووفاة 620 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.425.821 كما ارتفعت الوفيات إلى 97.828 حالة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 3.728.940 شخصًا، مضيفة أن 7.324 من المصابين في حالة حرجة.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و367 ألفا و381 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 207 ملايين ونحو 542 ألف إصابة، تعافى منهم 186 مليونا، ونحو 40 ألف مريض.

المصرى اليوم

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