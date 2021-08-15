وزير الإسكان: تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أسوان الجديدة

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين – منخفض الدخل» بمدينة أسوان الجديدة، مشيراً إلى أن المدينة تضم كذلك مشروع الفيلات الشاطئية والممشى النيلي السياحى والمسرح الروماني والخدمات المختلفة، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية الدولة 2030.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 149 فيلا كاملة التشطيب بمنطقة الفيلات الشاطئية بنسبة إنجاز إجمالية 77%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجارٍ تنفيذ 61 فيلا بنسبة إنجاز 70 %، بجانب تنفيذ 23 فيلا بنسبة إنجاز 60%، بمساحة إجمالية للفيلا 469 م2 مكونة من دور (أرضي + 2علوي) وحديقة أمامية وخلفية محاطة بسور بإطلالة مباشرة على النيل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الحديقة النيلية «الممشى النيلي السياحى» بأسوان الجديدة، ينقسم إلى الجزء الجنوبي المنطقة الأولى منه بطول 750 متراً، تم الانتهاء من تنفيذها، والمنطقة الثانية بطول 1450 متراً بنسبة إنجاز 95%، ويشتمل على مرسي نيلي ومحال ومطاعم وبازارات ومقاعد للمواطنين وساحات انتظار سيارات، بجانب كوبري المشاة الواصل من الحديقة النيلية إلى منطقة الفيـلات، لافتاً إلى أن الجزء الشمالي يضم المنطقة الأولى بطول 800 متر تم الانتهاء من تنفيذها، والمنطقة الثانية بطول 1 كم بنسبة تنفيذ 90%، ويضم مرسي نيلي ونفق مشاة، وكوبري مشاة يربط بين المرسي والمسرح المكشوف والمحال التجارية والمطاعم التي تصلح لكافة الأنشطة ومقاعد للمواطنين وأماكن ترفيه ومنطقة خيام.

من جانبه، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المسرح الروماني «المكشوف» المقام على مساحة 5.5 فدان ويتسع لـ3 آلاف متفرج ويتضمن ساحة انتظار سيارات تسع لـ300 سيارة.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة مرور ويشتمل على (منطقة الفحص الفني- مكتب حجز المركبات- نيابة مرور الشهر العقاري – مكاتب التأمين الإجباري )، بجانب الانتهاء من تنفيذ مركز شباب أسوان الجديدة ومنتجع مارينا أكوا بـارك على مساحة 4.9 فدان