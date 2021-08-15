طلاب النقل يختتمون امتحانات الدور الثاني بـ«أزهر المنيا»

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اختتم طلاب النقل بالابتدائي والإعدادي، بأزهر المنيا، امتحانات الدور الثاني بأداء المواد العربية والثقافية، داخل321 معهد ديني أزهر، بينهم 160 ابتدائي، و161 إعدادي. وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .

فيما واصل طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، امتحانات الدور الثاني، بأداء مادتي التفسير وعلوم القران، داخل 59 لجنة عامة من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا .

قال الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، تجري امتحانات الدور الثاني بصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، السبت 14 اغسطس الجاري ولمدة أسبوع، داخل 380 معهد أزهري بينهم 160 ابتدائي، و161 أعدادي، 59 ثانوي، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .