حمو بيكا عن إلغاء حفلة في ليبيا: «تحريض.. وليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب»

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قال مطرب المهرجانات حمو بيكا إنه لم يتم الغاء حفله في ليبيا مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله هي شائعات.

وأضاف «بيكا» عبر «فيس بوك»: «توضيح هام جداً لأهلي وجمهوري العظيم في ليبيا بخصوص الاشاعات اللي بتقول إن حمو بيكا أخد عربون لعمل حفلة في اراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تليفونه، الكلام ده غلط جداً ومحصلش والكلام ده كله إشاعه، أولاً حمو بيكا مش بيتعامل مع أي منسق حفلات سواء في مصر أو في خارج مصر.. والتعامل بيبقي من خلال مديرين الاعمال مصطفي دولسيكا- محمد حلمي».

وتابع: «ثانياً أنا معنديش أي حفلات في ليبيا ولا قريب ولا في وقت فات وكل الكلام اللي اتقال ده كله اشاعات هدفها التحريض بين النجم حمو بيكا وجمهوره في ليبيا. وثالثاً حمو بيكا يعشق أراضي ليبيا وجمهورها فهما سبب من أسباب نجاحه.. وحمو بيكا معظم أغانيه لدولة ليبيا الشقيقه وجماهيرها.. أي تفاصيل عن أي حفله سواء في مصر أو خارج مصر، هتنزل هنا على صفحتنا الرسمية.. وياريت أي حد من جمهوري العزيز ميسمعش لأي اشاعات هدفها التحريض مش أكتر، ومتنسوش ليبيا دي أرض الحرب سيطرة شرق وغرب، تحياتي لأهلي في ليبيا».