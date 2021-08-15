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تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه

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تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه تراجع إيرادات «موسي» في رابع ليالي عرضه واكتفاءه بـ 708 ألف جنيه

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نجح فيلم «موسى» في تحقيق إيرادات جيدة في رابع ليلة عرض له، السبت، 708 آلف جنيه، إنتاج سينرجي فيلمز، ونيو سينشري، وأفلام العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، والذي يمثل نقل السينما المصرية لمرحلة متقدمة، ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية، وهو ما أكده العديد من صناع ومحبي السينما ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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