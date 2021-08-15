مديرة إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب

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تفقدت مني أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، بشمال سيناء، العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب التابع للإدارة في شارع البحر بالعريش، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور، بناء على توجيهات حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكدت مدير عام الإدارة، على أن المركز يقوم بتقديم عدد من الخدمات المتنوعة للطلبة وأولياء الأمور من خلال خدمة الشباك الواحد، من بينها بيانات النجاح والرسوب والقيد والإفادات المدرسية والتحويلات المدرسية، فضلًا عن استلام النتائج من مختلف مدارس الإدارة، والسجلات المدرسية.

أضافت مدير عام الإدارة، أن المركز جري افتتاحه في الأول من يوليه الماضي، في مقره الجديد، بهدف التيسير على الطلبة وأولياء الأمور، وتقديم الخدمات المتنوعة في مكان واحد، لتوفير الوقت والجهد، من خلال لجنة متكاملة تضم أعضاء من شؤون الطلاب والشؤون القانونية والتربية الاجتماعية والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم الخاص.

أشارت مدير عام الإدارة، إلى أنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الطلاب في مختلف مدارس الإدارة بالمراحل التعليمية المختلفة، بعد نقل جميع السجلات من الإدارة التعليمية في حي الضاحية إلى المركز.

لفت مدير عام الإدارة إلى دعم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، للعملية التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة، وخاصة إدارة العريش التعليمية، لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ضمن «رؤية مصر2030»، لتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجميع.

مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب

مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب

مدير إدارة العريش التعليمية تتفقد العمل بمركز خدمة المواطنين لشئون الطلاب