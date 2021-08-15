ليفربول إيكو: وكيل محمد صلاح وجه رسالته لمُلاك النادي بسبب فان دايك وأليسون

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وجه رامي راعباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة غامضة إلى مُلاك النادي بعد أن توج موكله أداءه مساء أمس بتسديدة رائعة سجل بها هدف فريقه الثالث.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نورويتش سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج.

النجم المصري محمد صلاح قدم أداءً مذهلًا خلال مباراة أمس بعدما صنع هدفي فريقه الأول والثاني لكل من ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو وسجل الثالث بنفسه.

وكتب رامي عباس وكيل محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «آمل أن يشاهدوا».

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرًا عن تغريدة وكيل محمد صلاح قال خلاله: «لا يتطلب الأمر عقلًا لامعًا لاستنتاج المعنى الخفي وراء الرسالة».

مع توقيع فيرجيل فان ديك وأليسون بيكر وترينت ألكساندر-أرنولد وفابينيو عقود محسنة طويلة الأجل في آنفيلد، أصبح ضمان الحفاظ على محمد صلاح الآن أولوية مع دخول النجم المصري العامين الأخيرين من عقده.

وبحسب التقرير فإن الطلب على محمد صلاح وممثلوه كان قليلاً من الأندية الأخرى خلال الـ 12 شهرًا الماضية- وأبرزها برشلونة وريال مدريد- لكن بدا الأمر فاترًا إلى حد ما.

بدلاً من ذلك، تشير جميع الدلائل إلى رغبة محمد صلاح في البقاء في ليفربول، النادي الذي ساعد في تحويله من إمكانات لا شك فيها إلى أحد أعظم اللاعبين في العالم.

وإذا بقي محمد صلاح لفترة طويلة، فهناك فرصة كبيرة في مسيرته التي حطمت الأرقام القياسية في آنفيلد أن تجعله أسطورة نادٍ يتمتع بتاريخ عريق.

من المؤكد أن المؤشرات على افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الأسبوع في نورويتش سيتي هي أن محمد صلاح يظل أفضل وأهم لاعب في ليفربول حيث اختار موعد عودة الجماهير للملاعب لتقديم عرض رائع من براعته.

وأضاف التقرير: حتى لو لم يكن يقصد لمسه من عرضية ترينت ألكسندر أرنولد ليمررها في طريق ديوجو جوتا في كرة الهدف الأول، فقد كان وجوده في مثل هذا الموقف الخطير يؤكد تهديده المستمر.

كما أنه لم يكن هناك مثل هذا الجدل حول مساعدته غير الأنانية للبديل روبرتو فيرمينو ليحرز الهدف الثاني، ولا النهاية المؤكدة من 16 ياردة بعد ركلة ركنية كوستاس تسيميكاس التي سقطت في طريقه وسدد صاروخية سكنت مرمى نورويتش سيتي.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، افتتح أهدافه في الدوري الجديد بعدما سجل صاروخا في شباك نوريتش سيتي عند الدقيقة 73.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 96 في الدوري الإنجليزي والـ 126 بقميص الريد في كافة المسابقات الأوروبية والمحلية بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح استلم الكرة عند على حدود منطقة الجزاء لفريق نوريتش سيتي، واستلمها بيسراه وسددها صاروخا في شباك نوريتش سيتي، ليعزز محمد صلاح تقدم فريقه في الجولة الأولى بالهدف الثالث.

بهدف محمد صلاح أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الخامس على التوالي.

نجح مهاجم ليفربول في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال المباراة الأولى من الموسم- وهو إنجاز حققه أيضًا قبل محمد صلاح، تيدي شيرينجهام في توتنهام هوتسبير (1992/93- 1995/96).

بدأ محمد صلاح هذه السلسلة المثيرة للإعجاب في أول ظهور له مع النادي قبل أربع سنوات في واتفورد، حيث تخطى الحارس هيوريلهو جوميز ليضع الريدز في المقدمة 3-1 في المباراة.

كان الدولي المصري على قائمة الهدافين مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لموسم 2018-2019، مما وضع فريق كلوب في المقدمة من مسافة قريبة ضد وستهام يونايتد بعد أن سجل محمد صلاح من عرضية أندي روبرتسون.

بدأ موسم 2019/20 الفائز فيه ليفربول باللقب بأناقة بعد اثني عشر شهرًا من فوزه على وست هام 4-0، حيث سجل الريدز أربعة أهداف على نورويتش سيتي في أمسية مريحة في آنفيلد.

وقام محمد صلاح بحركة قدم فعالة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى السفلية متجاوزا الحارس تيم كرول ليضاعف تقدم الفريق.

استمرت عادة الريدز في التسجيل من أجل المتعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الثالث في الموسم الماضي، بعد فوزه 4-3 على أرضه أمام ليدز يونايتد.

عاد محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 لليفربول إلى قمة مستواه مرة أخرى وسجل ثلاثية، بفضل ركلتي جزاء وسدد كرة قوية تجاوزت حارس ليدز إيلان موسلير.

مباراة ليفربول و نورويتش سيتي في الدروي الإنجليزى الممتاز