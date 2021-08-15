محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ

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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس مستشفى المعلمين بنطاق حى المناخ، وبحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب.

وتفقد «محافظ بورسعيد» أقسام ووحدات المستشفى الجديدة، مشيدا بالمستشفى الذي تضاف لمنظومة العمل الطبى المتميزة بمحافظة بورسعيد.

وأكد «المحافظ» أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الطبى والصحى، وأن مستشفى المعلمين تم إنشائها لخدمة معلمى بورسعيد، وذلك تقديرآ لدور وجهود المعلم في تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل، لافتا أن محافظة بورسعيد حققت إنجازآ كبيرآ في القطاع الصحى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى ساهمت في تطوير المنظومة الصحية بكامل مقوماتها ووفرت الرعاية الصحية المتكاملة لجميع مواطنى بورسعيد .