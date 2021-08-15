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ماراثون للدراجات بمطروح

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ماراثون للدراجات بمطروح ماراثون للدراجات بمطروح

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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ومجموعات السلام الكشفية ماراثون للدراجات لمسافة 4 كيلو مترات على شاطئ باب البحر بداية من كوبري روميل بمدينة مرسى مطروح، وذلك بمشاركة عدد 80 من طلائع الكشافة، وذلك وسط التأمين اللازم بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

وأوضح خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الماراثون يأتي ضمن فعاليات المعسكر الصيفي لمجموعات السلام الكشفية بمحافظة الغربية والمقام بمحافظة مطروح خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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