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انخفاض فى الموجة الحارة اليوم بالكويت .. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2021

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انخفاض فى الموجة الحارة اليوم بالكويت .. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2021 انخفاض فى الموجة الحارة اليوم بالكويت .. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2021

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حالة الطقس بالكويت الأحد - 15/08/2021
اعلنت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى ان الطقس اليوم الاحد بالكويت يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة لحوالى 4 درجات عن متوسطات الحرارة طيلة الاسبوعين الماضيين لكنها تحذر من الغبار فى الجو واليكم التفاصيل

حالة الطقس اليوم الاحد بالكويت 15_08_2021


نهارًا


حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .


ليلًا


حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة .


حالة البحر


نهارًا


معتدل إلى عالي الموج - ارتفاع الموج: 3 - 7 قدم.


ليلًا


خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2921

مدينة الكويت 46 35
مطار الكويت 46 35
العبدلي 46 29
الجهراء 47 33
السالمية 44 35
الأحمدي 44 37
جال اللياح 46 30
الوفرة 46 33
السالمي 45 29
مطربة 47 30

المصرى اليوم

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