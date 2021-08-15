انخفاض فى الموجة الحارة اليوم بالكويت .. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2021

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حالة الطقس بالكويت الأحد - 15/08/2021

اعلنت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى ان الطقس اليوم الاحد بالكويت يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة لحوالى 4 درجات عن متوسطات الحرارة طيلة الاسبوعين الماضيين لكنها تحذر من الغبار فى الجو واليكم التفاصيل

حالة الطقس اليوم الاحد بالكويت 15_08_2021



نهارًا



حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلًا



حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة .



حالة البحر



نهارًا



معتدل إلى عالي الموج - ارتفاع الموج: 3 - 7 قدم.



ليلًا



خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد بالكويت 15_08_2921

مدينة الكويت 46 35

مطار الكويت 46 35

العبدلي 46 29

الجهراء 47 33

السالمية 44 35

الأحمدي 44 37

جال اللياح 46 30

الوفرة 46 33

السالمي 45 29

مطربة 47 30