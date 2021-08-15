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مباريات اليوم .. الإنتاج والمقاصة وقمة الدوري الإنجليزي وبرشلونة تبدأ مشوار «لاليجا»

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مباريات اليوم .. الإنتاج والمقاصة وقمة الدوري الإنجليزي وبرشلونة تبدأ مشوار «لاليجا» مباريات اليوم .. الإنتاج والمقاصة وقمة الدوري الإنجليزي وبرشلونة تبدأ مشوار «لاليجا»

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي نظيره المقاصة في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 15-8-2021 على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام طاقم مكون من: حكم ساحة محمد يوسف، ويعاونه اكرامي سالم وعدي عيد، وياسر عبدالحق حكما رابعا، وحكم الفيديو عمرو الشناوي ويساعده محمد التابعي.

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

نويكاسل يونايتد ضد وستهام .. ملعب سانت جيمس بارك، في الثالثة عصرًا وينقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت بريميم 1

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي .. ملعب توتنهام، في الخامسة والنص مساءا وينقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت بريميم 1

الدوري الإسباني «لاليجا»

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد في الخامسة والنصف مساءا عبر قنوات بي ان سبورت 1 HD

برشلونة ضد ريال سوسيداد في الثامنة مساءا عبر قنوات بي ان سبورت بريميم 1

إشبيلية ضد رايو فايكانو العاشرة والربع مساءا عبر قناة بي ان سبورت بريميم 1

كومان لم يقدم النتائج المرجوة مع برشلونة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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