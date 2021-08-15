تحذير هام بخصوص تسجيل قراءة عداد الغاز (اليوم الأخير)

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تنتهى اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس المهلة المحددة من شركة الغاز الطبيعي لإدخال تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى، عبر موقع شركة الخدمات البترولية، بتروتريد، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتبدأ الشركة فى السماح بإدخال قراءة الغاز الطبيعيى علي الموقع الإلكتروني للشركة إعتبارًا من أول كل شهر وحتى يوم 15 من كل شهر.

وتقوم شركة الغاز الطبيعى بتروتريد بقبول سداد المواطنين فاتورة الغاز الطبيعى اعتبارًا من يوم 6 شهريًا وحتى نهاية كل شهر.

وتستطيع الآن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى وإدخال كمية استهلاك الغاز قبل نهاية اليوم من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية، بتروتريد.

ويجب أن تكون على دراية بكيفية قراءة مجموعة الأرقام الموجودة على فاتورة الغاز والتى تمثل كود رقم المشترك لدي شركة الغاز الطبيعى.

ويتم قراءة تلك الأرقام من اليسار كما يلي: رقم المحافظة/ المنطقة/ يومية/ قطاع/ بلوك/ عمارة/ وشقة/ فرعى/ وبعد إدخال الأرقام فى المربعات المحددة على موقع الشركة والضغط بعدها على زر «اعرض».

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

ويعرض موقع شركة بتروتريد رسمًا توضيحيًا لكيفية قراءة العداد وهي الأرقام الخمسة المظللة باللون الأسود.

تعرَّف على كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق سداد الفاتورة - صورة أرشيفية

سداد فاتورة الغاز

وحدد موقع شركة بتروتريد طرق سداد فاتورة الغاز كما يلي:

خدمة فوري

خدمة فون كاش.

خدمة أمان

خدمة BM Wallet

خدمة خدماتى

خدمة Bee

خدمة مصارى

خدمة ممكن

خدمة ضامن

وتوجد عدة طرق يمكن من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز وهي إما عن طريق موقع الشركة على الإنترنت أو مندوبى الشركة أو عن طريق خدمة العملاء من خلال الاتصال بالرقم المختصر 1122 أو عبر تطبيق على الموبايل أو من خلال خدمة IVR عبر الرقمين 09000727 من خلال التليفون الأرضى أو 5727 من عبر الموبايل.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وتعتمد الشركة فى الفترة الأخيرة على تسجيل قراءة عداد الغاز الكترونيًا والدفع الالكتروني عبر الانترنت تسهيلاً على المواطنين.