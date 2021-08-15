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تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في

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تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في مصر تقضي على العشوائيات.. عضو بمجلس الشيوخ : طفرة في بناء المدن الجديدة في

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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح لعدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر، وأهمها مشروعات إسكان العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات الأخرى، يؤكد أن شهدت طفرة كبيرة الآونة الأخيرة، خاصة في بناء المدن الجديدة، في رحلة الدولة التي تقوم بها للقضاء على العشوائيات والبحث عن التحويلات الرقمية وإنشاء وطن يليق بالإنسان المصري، ودولة خالية من العشوائيات والفقر، دولة استثمارها في أبنائها والنمو الإسكاني والتكنولوجي والقضاء على التمدد العشوائي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «خير شاهد على ذلك، هو افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية التي تهدف إلى صالح المواطن المصري في المقام الأول من سكن كريم يليق به، ومدينة متكاملة الخدمات، قريبة للعاملين في جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة طرق هي فريدة من نوعها، حوّلت مصر لدولة رقمية تكنولوجية عصرية في جمهوريتها الجديدة».

وأردف: نستطيع القول إن مصر بالفعل تمضي في طريق القضاء على النمو العشوائي وترسخ المفهوم الحقيقي للحضارة الجديدة التي تحفظ للدولة هيبتها وحضارتها القديمة، دولة تليق بتاريخها العريق الأصيل، بسكن آدمي ومشروعات توفر فرص عمل وتفتح أبواب الاستثمار وتدعم الاقتصاد المصري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروعات سكنية متنوعة من مدينة بدر، التي تشهد تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

المصرى اليوم

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