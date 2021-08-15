موظف في دعوى «نفقة متعة» أمام محكمة الأسرة: «أنا انضحك عليا»

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«أنا انضحك عليا».. جملة رددها موظف أمام القاضي في محكمة الاسرة خلال نظر المحكمة الدعوى المقامة من موظفة تطلب فيها نفقة متعة ومؤخر صداق.

قال الموظف أمام المحكمة: «أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، منذ تخرجى أعمل في إحدى الشركات الخاصة، حتى أكون نفسى وأكون مؤهلا ماديا للزواج، اشتريت شقة لكي أتزوج فيها، إضافة إلى إدخار مبلغ للانفاق على متطلبات الزواج من أجهزة كهربائية وأثاث، ولم ينقصني سوى العروسة، بعد أن فشلت خطبتى الأولى وعدم إتمامها لعدم تمكني من تلبية طلبات أهل العروس، عرضت عليه أحد أقاربي الزواج صالونات من فتاة بأسرة متوسطة حاصلة على مؤهل عالٍ وتعمل موظفة في إحدى الشركات، وافقت على العرض وتقدمت لخطبتها ووجدتها بأنها فتاه تتسم بالجمال ومرحة، وبعد المقابلة الأولى أرسلت لوالدها أطلب منه تحديد موعد للاتفاق.

وأضاف أنه توجه إلى منزل العروس مرة ثانية بصحبة والديه وأشقائه الذين رحبوا بها وأسرتها، وتم الاتفاق بين العائلتين على متطلبات الزواج، وتوجهت العروس وأسرتها بصحبته لكى يشاهدوا شقة الزوجية التي أبهرتهم لوجودها في أحد الأماكن الراقية وتم تحديد موعد الزواج بعد شهرين من الخطوبة.

وتابع الموظف: «استمرت فترة الخطوبة لمدة شهرين، خلال هذه الفترة كنت أتوجه أنا وخطيبتى لاختيار الأثاث، وكانت خلال هذه الفترة تتمتع بصحة جيدة ولم يظهر عليها أي أعراض مرضية».

واستكمل الموظف حديثه قائلا: «بعد شهر من الزواج فوجئت بإصابة زوجتى بحالة تشنجات شديدة وارتباك مع حركات ارتعاشية لا إرادية، إضافة إلى تشنجات في الذراعين والرجلين مع فقدان الوعي، فأبلغت أسرتها وحضرت والدتها على الفور وتمت إفاقتها.

ومر الموضوع دون تعقيب من الأسرة الذين ظلوا يقولون إن هذه الحالة نتيجة الإرهاق وقلة النوم، صدقت كلامهم في الأول، وبعد شهر ونصف من الإصابة الأولى تكررت الأزمة مرة ثانية حتى علمت بأنها مصابة بكهرباء زائدة في المخ تجعلها تصاب بحالات نفسية وتشنجات وتبول لا إرادي.

وتابع: أصبت بالدهشة بسبب كذبها وخداعها هي وأسرتها لعدم الإفصاح عن مرضها وهل أوافق على الزواج من عدمه، تركت مسكن الزوجية ولم أعرف ماذا أفعل أخرب بيتي الذي عشت 12 سنة أسسه أم أستكمل حياتى مع مريضة نفسية وأتحملها نتيجة مرض لا إرادة لها فيه، فكرت كثيرا وكان السبب الأساسى لتطليقها هو خداعهم وكذبهم عليّ.