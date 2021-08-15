باعت الشقة لشخصين في نفس الوقت.. سقوط «نصابة» العقارات بالإسماعيلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال بيعها عقار سكني لشخصين مختلفين في نفس الوقت، والاستيلاء منهما على ثمنهما لكل منهما دون علم الآخر بالإسماعيلية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بمحافظة الإسماعيلية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما من خلال بيعها وحدة سكنية ملكها بإحدى العقارات بالإسماعيلية لكل منهما دون علم الآخر، والاستيلاء منهما على ثمنها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام سيدة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.