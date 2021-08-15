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«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

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«صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» «صحة المنيا» تطلق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا بداية من اليوم، الأحد 15أغسطس تحت شعار «حقك تنظمي»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدينه المنيا وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا،عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة .

وأضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز العدوة وبنى مزار ومطاي وسمالوط من اليوم الأحد 15 أغسطس حتى 19 أغسطس

المصرى اليوم

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