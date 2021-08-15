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عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي

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عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي عضو بمجلس الشيوخ يطالب بتدريب العاملين بالضرائب العقارية على التحول الرقمي

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قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وإتاحه خدماتها عبر منصة « الرقمية»، أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمى في المصالح الإيرادية.

وأشاد توفيق، في بيان له، بتوجيهات بضغط الجدول الزمنى لميكنة الضرائب العقارية والتوسع في الخدمات الالكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقى الطعون الضرييبية إلكترونيا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التي تحتاج لمجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمى، في ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقى والدفاتر في المنظومة الحالية.

وشدد توفيق على أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمثابة عائق للتطوير، موضحا أن التحول الرقمى بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهى من القطاعات التي يجب أن تحظى بأولوية كاملة في عملية التحول الرقمى.

وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الالكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التي تجعله يفضل التعامل الورقى نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الالكترونى، وهو ما يتعارض تماما مه الهدف من جهود التطوير.

وكان قد وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

المصرى اليوم

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