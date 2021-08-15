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هاشغلها وتكسب أرباح.. سقوط نصاب توظيف أموال جديد بالغربية

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هاشغلها وتكسب أرباح.. سقوط نصاب توظيف أموال جديد بالغربية هاشغلها وتكسب أرباح.. سقوط نصاب توظيف أموال جديد بالغربية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق تحصيل مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل مقابل أرباح شهرية بالغربية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ وآخران ، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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