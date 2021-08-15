بيصنع عقاقير .. ضبط مسجل خطر بحوزته 7000 قرص «تامول» بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 7000 قرص لعقار «التامول»، ومواد تصنيع العقاقير المخدرة بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية بالإسكندرية، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة ورصد محاولته لتصنيع تلك العقاقير، متخذاً من منطقة المنتزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة، وعُثر بحوزته على 7000 قرص لعقار التامول المخدر وكمية من مسحوق الباراسيتامول وزنت 21 كيلو جرام وكمية من مسحوق الكافيين وزنت 25 كيلو جرام وكمية من بودرة الترامادول الهيدروكلوريد «المادة الفعالة»، وكمية من بودرة «تلك»، وماكينة لخلط المواد «عجانة»، و2 بكرة تغليف بلاستيك لتصنيع شريط التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات والخامات لتصنيع العقاقير المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 600٫000 ستمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.