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شرطة المرور: ضبط 2523 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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شرطة المرور: ضبط 2523 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة شرطة المرور: ضبط 2523 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 2523 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (2523) مخالفة مرورية متنوعة».

المصرى اليوم

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