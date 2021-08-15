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«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان

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«القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان «القومي للسينما» يبدأ تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان

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تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم يبدا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية في تصوير فيلم وثائقي عن جنوب السودان.

ياتي ذلك على هامش أول أسبوع ثقافي مصري في جنوب السودان في إطار المهرجان الاول للثقافة والسلام والمقرر إقامته في خلال الفترة من ٣ إلى ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ .

وجاء ذلك في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية للعلاقات الثقافية الخارجية وتوثيق الفعاليات السينمائية سواء المقامة بمصر أو خارجها.

وسوف يتكون فريق عمل المركز القومي للسينما من محمد شوقي رئيسا للبعثة ورامي رجب وكيلا للبعثة ومارمينا ابراهيم مدير التصوير واسكندر عزيز فني تصوير وعلاء ابو المكارم فني اضاءة والمونتير اسلام احمد على وزياد عزت مهندس صوت.

المصرى اليوم

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