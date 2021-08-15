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151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

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151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري 151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

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ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 94.3% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في الأشهر الـ 7 الأولى من 2021 حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونقلت الأكاديمية وهي معهد للأبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القول بسحب تقرير وكالة شينخوا الصينية إن هذا الحجم مثل 74.3% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال هذه الفترة.

وخلال الفترة من يناير إلى يوليو حافظ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين على نمو سريع حيث ارتفع بـ 15.6% على أساس سنوي إلى 203 ملايين وحدة.

وفي يوليو وحده وصلت شحنات الهواتف المحمولة في السوق الصينية إلى 28.68 مليون وحدة بزيادة 28.6% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري ارتفع حجم شحنات يوليو بـ 11.7%. وخلال هذه الفترة واصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة حيث بلغت 181 مليون وحدة ومثلت 89.4% من إجمالي الشحنات.

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