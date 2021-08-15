ضبط متهمين قاما بسرقة عامل ديليفرى بالمرج

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من " عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم قام الشخصان المرسل إليهما الطلب بالتعدى عليه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة (مبلغ مالى ،هاتف محمول) وطلب الطعام المرسل إليهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - سلاح أبيض )المستخدم فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة