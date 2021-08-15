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تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

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مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

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أعربت عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية «وإذ تؤكد مصر وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار».

وأشار البيان إلى أنه جاري الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان بأسرع ما يُمكن لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.

المصرى اليوم

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