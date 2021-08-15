0.4 % معدل التضخم خلال يوليو

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ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي 0.4 %، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

و التضخم في شهر يوليو يقل عن الشهر السابق (شهر يونيو ) البالغ 6.2 في % ويعود ذلك إلى زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في %.

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في المؤشر، 7.8 % ، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 % .

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 % ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 % ، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 % .