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ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان

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ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ،بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن أسوان من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة أسوان لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبحوزته (طبنجة معدلة - 14 طبنجة محدثة صوت - 10 بنادق ضغط هواء - مسدس ضغط هواء - 250 طلقة صوت - 6 خزينة –أجزاء أسلحة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية.

المصرى اليوم

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