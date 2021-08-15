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عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة

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عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة

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طالب النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، التصدي بقوة وحزم لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك مراكز التخسيس غير المرخصة أيضا، مؤكدا أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين وهناك العديد من الوقائع سواء في مراكز علاج الإدمان أو التخسيس حيث كانت سببا في وفاة بعض المواطنين.

وحذر عضو لجنة الشؤون الصحية من التعامل مع هذين المكانين، مؤكدا أن مراكز علاج الإدمان لابد أن تكون مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية، وكذلك الأماكن التي يتم إجراء عمليات السمنة بها، ففي الفترة الأخيرة يلجأ البعض للذهاب لمثل هذه الأماكن ولكن في حقيقة الأمر تمثل خطورة بالغة عليه.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة لغلق هذه المنشآت مع توقيع عقوبات جازمة على أصحابها أو من يديرونها وجميع العاملين بها، وإلقاء الضوء في مختلف وسائل الإعلام حولها، حتى لا يذهب إليها بعض المواطنين، مع تدشين حملات توعية عن الأماكن التابعة للدولة والمعتمدة بشكل رسمي وعن كافة التفاصيل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن قطاع الصحة شهد اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وفي هذا الصدد على الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.

المصرى اليوم

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