محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات البكارشة ضمن حياة كريمة

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وسامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، بزيارة تفقدية لمركز ومدينة الحسينية، لمتابعة تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وطرق وكباري، وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية البكارشة، التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، والمُقام على مساحة 450 متر، ويضم جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي، ومركز تجميع ألبان، وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بالناصرية والقري التابعة لها.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى ،لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.