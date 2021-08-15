جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب 2 سلاح أبيض وعدد من الهواتف المحمولة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب 2 سلاح أبيض وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى .

وافاد بيان لمصلحة الجمارك اليوم- الأحد- تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية داخل حقائب الراكب، وقرر تشكيل لجنة فتبين وجود 42 هاتف محمول و3 ساعات أبل داخل حقائبه .

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب بحوزته اثنين سلاح ابيض بالإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك .