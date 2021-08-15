تنمية المشروعات : 36% من تمويلات المشروعات لفئة الشباب اقل من 40 سنة

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بتمويل 87.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف الأول من عام 2021 (من يناير وحتى يونيو) باجمالى 2.8 مليار جنيه أتاحت حوالى 146.5 ألف فرصة عمل.

وأضافت جامع في بيان صادر اليوم الأحد، أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة حصل على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل، كما استفادت محافظات الوجه القبلي بنسبة تزيد على 43%.

وأكدت أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على الإقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطني ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

ودعت جامع المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والتيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات والمعاملة الضريبيةالمبسطة، بالإضافة إلى عدد كبير ومتنوع من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ومنها الدورات التدريبية التى تؤهلهم لبدء هذه المشروعات.

وأضافت أن أفرع الجهاز بالمحافظات قامت خلال نفس الفترة بإصدار 2654 شهادة لتصنيف المشروعات للاستفادة من مزايا القانون.

كما أصدرت 551 رخصة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي كما شارك حوالى 1500 عارض في 55 معرضا نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وقد حققوا مبيعات بلغت حوالى 39 مليون جنيه.