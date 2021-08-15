الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة ثقافية بعنوان «الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه الثلاثاء 17 أغسطس الجاري، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يحاضر فيها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والتي يتحدث فيها عن مفهوم الهوية الوطنية، ويوضح أن المواطنة مبدأ من مبادئ الإسلام وهي تعايش المواطنين مع بعضهم بسلام، ويبرز دور الإعلام الديني في الحفاظ على الهوية الوطنية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.