أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية

Print
الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة ثقافية بعنوان «الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه الثلاثاء 17 أغسطس الجاري، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يحاضر فيها فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والتي يتحدث فيها عن مفهوم الهوية الوطنية، ويوضح أن المواطنة مبدأ من مبادئ الإسلام وهي تعايش المواطنين مع بعضهم بسلام، ويبرز دور الإعلام الديني في الحفاظ على الهوية الوطنية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ

جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ

تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم

تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم

حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم

حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020