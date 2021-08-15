بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في الدقهلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل سائق «توك توك» بالدقهلية،وضبطت مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق «توك توك» «له معلومات جنائية»- متوفى إثر إصابته بطلق نارى وإتهام والده لـ عاطل «له معلومات جنائية» بالتعدى على نجله بسلاح نارى فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية»

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى مكان إختباء المتهم بمنطقة المعمورة بالإسكندرية» .

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى تم ضبطه وبرفقته شخصين»شقيقه، وأحد الأشخاص«لهما معلومات جنائية، وبمواجهة المتهم الأول إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) كما أرشد الثالث عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات) إعترف بحيازتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»