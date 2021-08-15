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بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات

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بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء كوبريين على ترعة حانوت بالكيلو 14.400، أمام مجمع المحاكم والنادي الرياضي وإدارة أولاد صقر التعليمية، والكيلو 13.300 أمام شارع مجمع المدارس، والمقامين بتكلفة 9 مليون و600 ألف جنيه بهدف تسهيل حركة السيارات وتوفير عبور آمن المواطنين.

قدم بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً حول مراحل إنشاء الكوبريين، وتمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال بهما منتصف مايو الماضي، بعرض 14 متر وبتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه لكل منهما، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بكوبري الكيلو 14.400 إلى 63 %، ونسبة تنفيذ الأعمال بكوبري الكيلو 13.300 إلى 59 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بهما.

شدد المحافظ على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة للأعمال، وإلزامها بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبريين ودخولهما الخدمة الفعلية ليعودا بالنفع والفائدة على المواطنين.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وبدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

المصرى اليوم

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