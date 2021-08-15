أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم بمكتبة العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

Print
اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»   اليوم بمكتبة العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح مساء اليوم الأحد، بمكتبة العامة بالأقصر فعاليات النسخة الثالثة من دوري «مستقبل وطن» في لعبة كرة القدم الخماسية تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم» و«أنت البطل»، وذلك بحضور النائب الاستاذ الدكتور محمد العماري، امين الحزب بالاقصر، والنائبة اماني الشعولي، امين المرأة بالحزب بالاقصر، واعضاء هيئة مكتب الحزب بالاقصر، وامناء الأمانات واللجنة المنظمة للدوري بالأقصر.

ووجه العماري بالإستعداد الجيد للحدث وتضافر كافة الجهود لاخراجه في صورة مميزة تليق بإسم الاقصر، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الأمانات من أجل نجاح الدوري، مبدياً استعداد الأمانة لتقديم كافة أوجه الدعم من اجل خروج الدوري بالشكل المشرف.

وتستمر فعاليات النسخة الثالثة لدوري “مستقبل وطن” حتى منتصف أكتوبر المقبل بمشاركة جميع أمانات المحافظة، وذلك في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

أكد الدكتور محمود متولي امين أمانة الشباب بالحزب بالأقصر، أن المبارايات تنطلق غدا وتستمر حتى منتصف اكتوبر المقبل بمشاركة كافة أمانات المحافظة في ٧ مدن ويتكون الدوري من عدة مستويات تتضمن حصول الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الاولي على جوائز، لافتا إلى أن الدوري يتم تنظيمه في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه