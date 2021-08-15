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تفتتح مساء اليوم الأحد، بمكتبة مصر العامة بالأقصر فعاليات النسخة الثالثة من دوري «مستقبل وطن» في لعبة كرة القدم الخماسية تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم» و«أنت البطل»، وذلك بحضور النائب الاستاذ الدكتور محمد العماري، امين الحزب بالاقصر، والنائبة اماني الشعولي، امين المرأة بالحزب بالاقصر، واعضاء هيئة مكتب الحزب بالاقصر، وامناء الأمانات واللجنة المنظمة للدوري بالأقصر.

ووجه العماري بالإستعداد الجيد للحدث وتضافر كافة الجهود لاخراجه في صورة مميزة تليق بإسم الاقصر، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الأمانات من أجل نجاح الدوري، مبدياً استعداد الأمانة لتقديم كافة أوجه الدعم من اجل خروج الدوري بالشكل المشرف.

وتستمر فعاليات النسخة الثالثة لدوري “مستقبل وطن” حتى منتصف أكتوبر المقبل بمشاركة جميع أمانات المحافظة، وذلك في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.

أكد الدكتور محمود متولي امين أمانة الشباب بالحزب بالأقصر، أن المبارايات تنطلق غدا وتستمر حتى منتصف اكتوبر المقبل بمشاركة كافة أمانات المحافظة في ٧ مدن ويتكون الدوري من عدة مستويات تتضمن حصول الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الاولي على جوائز، لافتا إلى أن الدوري يتم تنظيمه في إطار سياسة الحزب لتكثيف الجهود والأنشطة الاجتماعية والفعاليات الشبابية والرياضية للكشف عن المواهب.