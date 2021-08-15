أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد فضية الأولمبياد.. أحمد الجندي: «حرمت نفسي من الأكل والنوم عشان البطولة»

Print
بعد فضية الأولمبياد.. أحمد الجندي: «حرمت نفسي من الأكل والنوم عشان البطولة» بعد فضية الأولمبياد.. أحمد الجندي: «حرمت نفسي من الأكل والنوم عشان البطولة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل اللاعب أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو 2020، ضيفا على برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، ليروي كواليس استعداداته ومشاركته بالبطولة.

أوضح «الجندي» أنه حرم نفسه من أشياء كثيرة على المستوى الشخصي من أجل هذه الرياضة والاستعداد عموما للأولمبياد، قائلا: «بيبقى دايما في فكرة الحرمان والتضحية بحاجات كتير جدا ممتعة وبتحبها في حياتك الشخصية لأجل الاستعداد للبطولة».

أضاف أن التركيز في هذه اللعبة يجعله يضحي بأوقات خروجه مع أصحابه والاستمتاع بدراسته، وحتى بالمتعتين الأحب لقلبه «الأكل والنوم»، قائلا: «طبعا بتضحي بالخروج مع الأصحاب، لا سيما في الخماسي بيكون الأمر ده شبه مستحيل».

تابع: «أنا شخصيا أكتر حاجتين بحبهم في حياتي النوم والأكل، ودول لازم تحافظ على نفسك فيهم كمان.. دا غير إن يدوب بخلص تمارين وارجع عشان أنام وأصحى أتمرن تاني يوم وهكذا، بتبقى باذل كل مجهودك في التمارين، فمستحيل يبقي عندك طاقة ومجهود تطلعه في حتة تانية». ويضيف ساخرا: «كمان أنا لم أستمتع بفترة الجامعة لسه لحد الآن، عايز أشوف فترة الحياة الجامعية دي بتبقى ازاي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه