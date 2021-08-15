بعد فضية الأولمبياد.. أحمد الجندي: «حرمت نفسي من الأكل والنوم عشان البطولة»

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حل اللاعب أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو 2020، ضيفا على برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، ليروي كواليس استعداداته ومشاركته بالبطولة.

أوضح «الجندي» أنه حرم نفسه من أشياء كثيرة على المستوى الشخصي من أجل هذه الرياضة والاستعداد عموما للأولمبياد، قائلا: «بيبقى دايما في فكرة الحرمان والتضحية بحاجات كتير جدا ممتعة وبتحبها في حياتك الشخصية لأجل الاستعداد للبطولة».

أضاف أن التركيز في هذه اللعبة يجعله يضحي بأوقات خروجه مع أصحابه والاستمتاع بدراسته، وحتى بالمتعتين الأحب لقلبه «الأكل والنوم»، قائلا: «طبعا بتضحي بالخروج مع الأصحاب، لا سيما في الخماسي بيكون الأمر ده شبه مستحيل».

تابع: «أنا شخصيا أكتر حاجتين بحبهم في حياتي النوم والأكل، ودول لازم تحافظ على نفسك فيهم كمان.. دا غير إن يدوب بخلص تمارين وارجع عشان أنام وأصحى أتمرن تاني يوم وهكذا، بتبقى باذل كل مجهودك في التمارين، فمستحيل يبقي عندك طاقة ومجهود تطلعه في حتة تانية». ويضيف ساخرا: «كمان أنا لم أستمتع بفترة الجامعة لسه لحد الآن، عايز أشوف فترة الحياة الجامعية دي بتبقى ازاي».