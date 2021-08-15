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"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

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"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين "تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، أدوات جديدة تقدم إشعارات للمراهقين، تتضمن حظر استخدام عدد من الخدمات في أوقات معينة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "تيك توك" سيطرح في إشعاراته الجديدة الحد من استخدام عدد من الخدمات، مساء، لتقليل تفاعل الأطفال في تلك الفترات.

وسيتوقف بموجب تلك الأدوات "تيك توك" عن إرسال إشعارات الدفع للمستخدمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عامًا، بعد الساعة التاسعة مساء، وبعد الساعة العاشرة مساء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًا.

وتسعى "تيك توك" من خلال تلك السياسة، إلى الحد من الضغط للتفاعل، بعد ساعة معينة لعدد من الفئات العمرية، والتي أظهرت بعض الأبحاث أنها أكثر عرضة للضغط الحديث للشبكات الاجتماعية من البالغين.

كما سيعمل "تيك توك" على تشديد القيود على الرسائل الخاصة في المساء، لكل من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتشغيلها سيتطلب تفعليها يدويًّا من الإعدادات لأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق تلك الخصائص أولًا في هونغ كونغ؛ على أن يتم تعميمها على كل دول العالم في وقت لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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