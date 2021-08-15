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كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

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كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب
يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى هيئة الدواء وبدائلها وأماكن توافرها

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟..

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتحميل تطبيق "طمني" الإلكتروني؛ للتعرُّف على الأدوية وتفاصيلها.

ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها بتويتر توضح مزايا التطبيق الذي يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى الهيئة، والبدائل الدوائية لها، وأماكن توافرها في المملكة.

ومن مميزات التطبيق، أنه يمكّن مستخدمه من التعرُّف على القيم الغذائية الخاصة بالمنتج، ومعرفة مسبّبات الحساسية في الأغذية والأدوية، والتوصية بمنتجات صحية بديلة، وتوفير المعلومات عن المنتجات عند الاستعلام عنها بمسح شريط الباركود، والتحقّق من إدراج المنتج بالهيئة والمنتجات الحلال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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