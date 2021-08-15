ربة منزل وزوجها اختطفا مقاول بالنزهة ..تفاصيل

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مقاول مقيم أسيوط بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه وآخرين بإستدراجه وإحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه ، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها ،وبتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وزوجته وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى ٢ مليون جنيه لإستثمارهم فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى ، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح ، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه ، وكذا عقد التنازل الخاص .