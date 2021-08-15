أخبار عاجلة

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
أبناء نجوم فيلم «200 جنيه» يشاركون في العرض الخاص (صور) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ربة منزل وزوجها اختطفا مقاول بالنزهة ..تفاصيل

Print
ربة منزل وزوجها اختطفا مقاول بالنزهة ..تفاصيل ربة منزل وزوجها اختطفا مقاول بالنزهة ..تفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مقاول مقيم أسيوط بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه وآخرين بإستدراجه وإحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه ، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها ،وبتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وزوجته وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى ٢ مليون جنيه لإستثمارهم فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى ، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح ، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه ، وكذا عقد التنازل الخاص .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو)

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها

ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها