الداخلية تكشف ملابسات مقتل مواطن في أسيوط أخذاً بالثأر

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط،وضبطت مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط بالعثور على دراجة نارية بأحد المجارى المائية نجع حمادى بجوار شريط السكة الحديد بدائرة المركز وإنتشالها وتم التوصل لمالكها (خفير خصوصى) وبسؤال والدة مالك الدراجة النارية قررت بخروج نجلها من المنزل للذهاب للعمل ورجحت سقوطه بالدراجة النارية بالمجرى المائى عقب عبوره شريط السكة الحديد»مكان غير مُخصص للعبور«.

وفـى وقتٍ لاحق تم إنتشال الجثة من الترعة ا (داخل جوال بلاستيكى بكامل ملابسه موثوق اليدين والقدمين والعنق بالحبال).

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «أبناء عمومة المجنى عليه» (3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية» )، وهروبهم عقب إرتكابهم الواقعة لمنطقة إمبابة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة،وتم ضبط 2 منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب أخذاً بالثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه بقتل شقيق 2 من المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.