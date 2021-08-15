بث مباشر .. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 (الرابط)

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يعقد الدكتور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، نائبًاعن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويعلن وكيل الأزهر الشريف تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ونسب النجاح، وأعداد الناجحين، وتفاصيل أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في كل قسم بالتفصيل.

وتقوم المنصات التابعة للأزهر على وسائل التواصل الإجتماعي بعمل بث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي لوكيل مشيخة الأزهر لإعلان تفاصيل النتيجة مباشرة.

مؤتمر صحفي لحظة بلحظة لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الأحد

تستطيع أن تتابع وقائع المؤتمر الصحفي هنا عبر موقع المصري اليوم فور بدء وقائع اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، والتى يتابعها أكثر من 100 ألف من طلاب الثانوية الأزهرية واسرهم لمعرفة النتيجة.

وتذيع منصات الأزهر على وسائل التواصل الإجتماعي وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة عبر تلك المنصات:

صفحة الأزهر الشريف على موقع فيس بوك

صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر

صفحة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالأسماء

واتصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، بعدد 7 طلاب من أوائل الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية والأكفاء لتهنئتهم بحصولهم على المراكز الأولي على مستوي الجمهورية.

وحصل 5 طلاب على المراكر الأولي في الشعبة العلمية بينهم طالبين من الدقهلية وطالبية من الشرقية وطالب من القاهرة، وحصلوا على مجموع 100%، وهم: أحمد محمد جمال، الدقهلية، أميرمحمد عمارة، القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي، الدقهلية، ومحمد محمد حسن، الشرقية، ومحمود السيد عبدالفتاح، الشرقية، وحصلت الطالبة نجلاء كامل يوسف، أسيوط، على مجموع 99.5% في الشعبة الأدبية، والطالب عصام محمد إبراهيم من الغربية على مجموع 97.4% ليكون الأول على الطلاب الإكِفّاء.

رابط نتيجة الشهادة الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

تستطيع معرفة نتيجة الشهادة الأزهرية فور إعلانها من خلال الدخول على الضعط مباشرة على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية 74 ألفًا و754 من الطلاب، كما يبلغ طلاب الشعبة الأدبية 38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة، ويصل إجمالي عدد الطلاب هذا العام إلى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة.