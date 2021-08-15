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استمرار امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا دون غياب

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استمرار امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا دون غياب استمرار امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا دون غياب

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واصلت الأحد، 31 لجنة عامة بالدبلومات الفنية في المنيا، استقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني بجميع المراحل «صناعي- تجاري- زراعي – مهني»، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من وباء كورونا المستجد.

قال الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، ورئيس غرفة العمليات بالمديرية، لم نرصد حالات غياب، أو غش أو أي مخالفات، خلال اليوم الأول والثاني للامتحانات. مؤكدا استمرار الامتحانات داخل 31 لجنة عامة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تواصل امتحانات الدور الثاني، بجميع المراحل التعليمية سواء النقل أو الشهادات، حيث يتم الانتهاء من الامتحانات مع نهاية الاسبوع الجاري. مؤكدا على إجراء مرحلة ثالثة لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني عقب إعلان نتائج الامتحانات.

المصرى اليوم

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