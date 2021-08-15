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«الداخلية الأفغانية»: حركة طالبان بدأت اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات

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«الداخلية الأفغانية»: حركة طالبان بدأت اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات «الداخلية الأفغانية»: حركة طالبان بدأت اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات

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تجري حركة طالبان محادثات حاليا مع الأفغانية من أجل «تسليم سلمي» للعاصمة كابول.

وقال ناطق باسم حركة طالبان، الأحد، إن المسلحين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابول وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.

وكتب الناطق على تويتر: «الإمارة الإسلامية تطلب من جميع قواتها البقاء على مداخل كابول وعدم محاولة دخول المدينة».

ورغم حديث طالبان أكد بعض السكان أن عناصر الحركة دخلوا من دون قتال بعض ضواحيها.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إن حركة طالبان بدأت في اقتحام العاصمة كابول من جميع الجهات.

وكان مسؤولون قالوا إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

المصرى اليوم

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