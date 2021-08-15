تحويل 66 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد

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أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة الخارجة بلغ ٦٦ سيارة ما بين أجرة وملاكي وحكومي وذلك ضمن الخدمات التي يشملها مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة.

وأشارت المهندسة إيمان حسين المنسق العام للمشروع أن خطة تحويل السيارات تهدف إلى ترشيد إستهلاك الوقود والحفاظ على البيئة من التلوث وترشيد النفقات، لافتاََ إلى سرعة وسهولة إجراءات التحويل لكل أنواع المركبات التي تتم من خلال محطة التحويل التي تم إنشائها بالطريق الدائري بمدينة الخارجة.