ختام فعاليات برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، فعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات تحت شعار برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات المصرية «General leadership Program»، حيث نظم المعهد حفل ختامى تتضمن عروض فنية وتم توزيع الاوشحة والشهادات على طلاب الجامعات المشاركين.

وخلال كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على أن الشباب هم عماد المستقبل والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول، لذا تولى الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لانهم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، مشيدا بأهمية برنامج إعداد القادة العام فهو يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى ووجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما يساهم على زيادة حصيلة الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم في تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية.

كما أوضح الدكتور كريم همام بأنه تم توجيه الطلاب المشاركون لوضع تصور لحفل ختام البرنامج التدريبي وتنفيذه بأنفسهم للتأكيد عليهم بأنهم أصبحوا قادة وقادرون على تحمل المسئولية والاعتماد على الذات، معلنًا أنه سيتم اختيار مجموعة من الطلاب المتميزين في شتى المجالات خلال برنامج إعداد القادة العام ويتم ترشيحهم للفوج المتميز حيث يتم الذهاب إلى احد المدن الساحلية واقامة معسكر ترفيهي تثقيفي لهم.

وتضمن الملتقى محاضرة بعنوان الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الغربية، وحاضر بها العقيد الدكتور حاتم صابر (القائد المجهول) قائد قوات مكافحة الإرهاب الدولي السابق والخبير في حرب المعلومات والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تعريف الأمن القومي المصري، وكذلك التهديدات والتحديات التي تواجه البلد، والتعرف على نظريات التهديد الغربية وأجيال الحروب السبعة، وتطرقت المحاضرة إلى شرح الفرق بين مفهوم العمليات النفسية والحرب النفسية بأن الحرب النفسية هي استخدام أي وسيلة دعائية إعلامية بهدف أحباط الروح المعنوية، بينما العمليات النفسية لها أهداف سياسية ودينية واجتماعية، ومناقشة دور مواقع التواصل الإجتماعى في تزييف الوعى السياسى والترويج للإرهاب الدولى.

وأيضا تضمن الملتقى محاضرة بعنوان تجديد الخطاب الدينى «كنوز في رحلة الحياة» وحاضر بها الدكتور اسامة قابيل، أمام وخطيب مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتناولت المحاضرة العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطلاب الذهنية ومتطلبات العصر الحديث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لبناء قادة على قدر تحمل المسؤولية، للمساهمة في الارتقاء بمجتمعهم وبلادهم.

كما تضمن برنامج إعداد القادة العام محاضرة بعنوان الكاريزما وحاضر بها دكتور مايكل راشد المدرب الدولي المحترف في التنمية البشرية وناقشت زيادة الثقة بالنفس، كيفية التعامل مع الآخرين، شرح وجهات النظر، بالاضافة إلى مهارات متطورة لبناء الشخصية، التعريف بما هي الكاريزما، تحديد نقاط القوة في الشخصية، كيفية التعامل مع المواقف الحياتية، وكذلك الانطباعات الأولية وكيفية التحكم فيها ولغة الجسد وتدريبات للصوت.

وفى ذات السياق عُقد محاضرة عن إعداد القائد العام وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وتناولت المحاضرة مفهوم القيادة الحديثة، عرض وتوضيح أسئلة ملهمة حول القيادة الحديثة، شرح نظرية القيادة الموقفية، عرض لقوانين قيادة البشر، تحديد أهم تحديات القيادة، توضيح لصفات القائد المبدع الاستثنائي.

وعلى هامش فعاليات ملتقى الأسر الطلابية للجامعات عقد ورشة عمل بعنوان الذكاء العاطفى، وقدمها الدكتور على سالم المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان ومدرب التنمية البشرية، الدكتورة زينب أحمد نجيب استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية والمدرب المعتمد، الدكتورة نسمة الشاطر بالبرنامج الرئاسي، الدكتور على عاشور المدرب المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة صفاء منير المدرب المعتمد بالعديد من الجهات المحلية والأجنبية، تضمنت ورشة العمل اكساب الطلاب مهارات الاستخدام الأنسب للمشاعر وكذلك ادارة الذات والوعي بها، واكساب القائد مهارة ادارة العلاقات في بيئة العمل، حيث تضمنت الورشة تعريف مفهوم الذكاء الانفعالي والفرق بينه وبين الذكاء العقلي المنطقي، وكذلك المهارات والسمات التي يتمتع بها الشخص الذكي عاطفيا، إضافة إلى تدريب الطلاب على كيفية تنمية مستوى الذكاء العاطفي لديهم، وأهم السلوكيات التي تساعد الشخص على التعاطف مع الآخرين وتحفيزهم لتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات المتاحة في بيئة العمل.

هذا بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان مهارات التفاوض الفعال والإقناع، وقدمها الدكتور محمد امام المدرب المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور رامى عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو، الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، وناقشت ماهية التفاوض، التعرف على المفاوض الجيد، عرض مهارات ومواقف حياتية في فن التفاوض، كذلك شرح أنواع التفاوض ومستوياته، فريق التفاوض، بالاضافة إلى توضيح فن الإقناع ومهاراته، كيفية إقناع الطرف الآخر بوجهة نظري.

كما تم إقامة العديد من الندوات الذاتية والتي نفذها الطلاب المشاركون في التدريب بأنفسهم حيث هدفت إلى طرح رؤاهم وأفكارهم وطموحاتهم لتطوير معهد إعداد القادة هذا المكان العريق لمواكبة المستجدات والمتغيرات المختلفة، وقد أظهروا من خلال تلك الندوات مدى حبهم لوطنهم ووضوح ونضوج وعيهم الكامل بما تبذله القيادة السياسية لنهضة الوطن الغالي.

وقد تضمن الملتقى أنشطة متنوعة رياضية وثقافية ومسابقات، وفى ختام برنامج إعداد القادة العام أقيم حفل ختامى، وقد حرص الطلاب المشاركين على التقاط الصور التذكارية مع قيادات معهد إعداد القادة.