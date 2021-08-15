ضمن «حياة كريمة».. «مياه أسيوط» تتابع معدلات التنفيذ ومهمات السلامة والاجراءات الاحترازية

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أنه يتم عمل إجتماعات دورية للوقوف على معدلات الانجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وشدد على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقري الأكثر احتياجاً، وأهمية تحقيق نسب متقدمة طبقا للبرنامج الزمني مع مراعاة ضرورة نهو الأعمال في المواعيد المحددة.

وذكر أنه جارى العمل على انشاء وتوسعات محطات المياه السطحية الكبري بالمراكز المستهدفة، واحلال وتجديد لمحطات مياه ما بين ارتوازى ومرشحة واحلال وتجديد لشبكات المياه ومد شبكات مياه وخطوط صرف جديدة بالمناطق المحرومة والمستحدثة.

وأشار انه جارى عمل توسعات بعدد 6 محطات مرشحة، وإنشاء عدد (1) مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وعمل إعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه، ومد وتدعيم مواسير مياه للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5كم، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري.

وأضاف أنه جارى إنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه، وإحلال وتجديد عدد 30 بئر إرتوازي لتضيف 39 ألف م3/يوم من كمية المياه.

ووجه إلى أهمية الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين، فضلا عن أهمية الإلتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.