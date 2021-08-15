24 أغسطس بدء الدورة الثانية للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة بنها

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ينظم خلال الفترة من 24 وحتى 26 أغسطس الجاري، الدورة التدريبية الثانية ( القيادة والتأثير) لاعضاء هيئة التدريس من الاساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية وذلك في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية.

وأضاف «الجيزاوي»، أن المرشحين يتم تدريبهم وتأهيلهم خلال البرنامج التدريبي القيادة والتأثير على عدد من المهارات أهمها: التخطيط الاستراتيجي، التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، وجامعات الجيل الرابع (الجامعات الذكية) وغيرها من الموضوعات.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة وخارجها، وعلى مدار 3 أيام متواصلة مشيرا إلى ان عدد المشاركين في الدورة حتى الآن قد بلغ نحو ٢٠ متدربا.