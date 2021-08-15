محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا ويوجه بحسن معاملة المترددين

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددا من مراكز تلقى لقاح كورونا الثابتة والمتحركة، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد المحافظ، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا والمخصص للمسافرين، ونقاط تلقى لقاح فيروس كورونا على كورنيش النيل، وداخل المسرح الروماني المكشوف.

قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا «للمسافرين» فقط وهي مكتب صحة أول -مركز مغاغة، وحدة شوشة- مركز سمالوط المركز الطبي الشرقي- مدينة المنيا، مكتب صحة ثالث -مركز ملوي وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم، هذا بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.

شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الجميع، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتواجد العاملين بالمراكز حتى إعطاء جميع المتواجدين اللقاح، مؤكدا على حسن استقبال ومعاملة المواطنين .

كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما لمسه من حسن معاملة المترددين.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين الراغبين في تلقى اللقاح، مؤكدا ان اللقاح مجانى لكافة المواطنين، وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.