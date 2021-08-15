"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات

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تحت شعار "لأنك موهوب" لتوفير بيئة تعليمية محفزة داعمة للإبداع والابتكار

ثمَّن رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب؛ الدعم والعناية اللذين تحظى بهما الجامعة من قِبَل القيادة الرشيدة -أيَّدها الله- مما مكَّنها من التميز في تطوير منظومتها الأكاديمية؛ لمواكبة المؤسسات التعليمية الريادية، منوهاً بدعم ومؤازرة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ونائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري؛ للخطط التطويرية للمنظومة التعليمية لإطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لعدد من المقررات.

وأضاف آل مذهب؛ أن برنامج التسريع الأكاديمي للمقررات الدراسية يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويُعدُّ مؤشراً إيجابياً على مرونة نظام التعليم بجامعة أم القرى؛ وفق أعلى معايير الجودة، لافتاً إلى أنه يسمح للطالب الجامعي بالتقدم في دراسته الجامعية وفقاً لقدراته الذهنية والتحصيلية.

بدوره، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي؛ أن هذا البرنامج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب وإعطاء الفرصة لمَن لديهم استعداد فائق، من خلال الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، تلبيةً لحاجات الموهوبين والمتفوقين في تحصيلهم الدراسي، وتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع المستجدات الحديثة، إضافةً إلى كفاءة إنفاق موارد الجامعة.

وبين الزائدي؛ أن مخرجات البرنامج تكمن في اختصار المدة الدراسية للطالب، وتقليص تكلفته الدراسية، وإعداد طلاب مؤهَّلين بكفاءة عالية، قادرين على مواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، والتكيف مع المستجدات، وتطوير مهاراتهم مواكبةً للمعارف المتقدمة، وتوظيف المعلومات وتطبيقها عملياً.

بدوره، كشف عميد القبول والتسجيل د. خالد الثقفي؛ آلية قبول الطلبة في برنامج التسريع الأكاديمي، بأن يكون المتقدم من طلاب جامعة أم القرى، وأن يجتاز المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج التسريع الأكاديمي، مع التقيد بتنفيذ إجراءات البرنامج، والتسجيل لاختبارات المقررات الدراسية لبرنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس، وحضور البرنامج التمهيدي الافتراضي للتعريف بمقررات التسريع الأكاديمي، ودخول اختبارات مقررات برنامج التسريع الأكاديمي عن طريق المركز الوطني للقياس.

وأضاف د. الثقفي؛ أن البرنامج في مرحلته الأولى سيتم تطبيقه على الخطط الدراسية للسنة الأولى المشتركة، ومن ثم على جميع الخطط الدراسية النظرية والعملية ضمن برنامج التحول البرامجي الشامل للجامعة.

وكانت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة القبول والتسجيل، قد أكدت للطلاب للطالبات، إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار: #لأنك_موهوب، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة داعمة للإبداع والابتكار.