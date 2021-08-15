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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة
ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها في 6 مواقع حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما؛ فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف يوم غد، بتقديم خدماتها للرجال في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا لمدة يومين، وفي المنطقة الشرقية تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر محافظة بقيق لمدة يوم؛ فيما تقوم الأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم الخدمة للرجال يوم الخميس في بلدية خميس مشيط لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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